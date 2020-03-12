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Gençlerbirliği bu maçları seyircisiz oynayacak
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GENÇLERBİRLİĞİ BU MAÇLARI SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Gençlerbirliği bu maçları seyircisiz oynayacak

Coronavirüs salgını önlemi kapsamında Süper Lig'de 6 hafta boyunca maçlar seyircisiz oynanacak. Gençlerbirliği 3 iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. Alınan bu kararın ardından ligde 32. haftaya kadar karşılaşmalarda seyirciler yer almayacak.

Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe maçlarını seyircisinden yoksun oynayacak. Kırmızı siyahlılar, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçlarını deplasmanda seyircisiz oynayacak. 

Gençlerbirliği, bu haftasonu Cumartesi günü saat 14:00'da Yukatel Denizlispor karşılaşmasına çıkacak.  

 
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