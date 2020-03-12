Gençlerbirliği bu maçları seyircisiz oynayacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. Alınan bu kararın ardından ligde 32. haftaya kadar karşılaşmalarda seyirciler yer almayacak.
Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe maçlarını seyircisinden yoksun oynayacak. Kırmızı siyahlılar, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçlarını deplasmanda seyircisiz oynayacak.
Gençlerbirliği, bu haftasonu Cumartesi günü saat 14:00'da Yukatel Denizlispor karşılaşmasına çıkacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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