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OSMANLISPOR SON NEFESTE

Osmanlıspor son nefeste

TFF 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Ligin 27. haftasında Başkent ekibi sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kıyasıya mücadeleyle geçen karşılaşmada Eshişehirspor, 38. dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. Osmanlıspor, kaşrılaşmanın son dakikalarında Batuhan Yılmaz'ın attığı golle eşitliği yakaladı. 

Alınan bu sonuçla Osmanlıspor, puanını 23 konuk ekip ise 17'ye yükseltti.

Başkent ekibi, önümüzdeki hafta sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

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