Osmanlıspor son nefeste

Ligin 27. haftasında Başkent ekibi sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kıyasıya mücadeleyle geçen karşılaşmada Eshişehirspor, 38. dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. Osmanlıspor, kaşrılaşmanın son dakikalarında Batuhan Yılmaz'ın attığı golle eşitliği yakaladı.
Alınan bu sonuçla Osmanlıspor, puanını 23 konuk ekip ise 17'ye yükseltti.
Başkent ekibi, önümüzdeki hafta sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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