Ankaragücü'nün seyircisiz oynayacağı maçlar

Cumhurbaşkanlığı tarafından Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. Alınan bu kararın ardından ligde 32. haftaya kadar karşılaşmalarda seyirciler yer almayacak.
Alınan bu kararın ardından Başkent ekiplerinden Ankaragücü'nün fikstürüne baktığımız zaman yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma başta olmak üzere; 4 Nisan Cumartesi günü Başakşehir, 19 Nisan Pazar günü Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.
Öte yandan Başkent ekibi deplasmanda 21 Mart Cumartesi Gaziantep FK, 12 Nisan Pazar Trabzonspor, 26 Nisan'da Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
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