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Tahir Çopur'u kaybettik...
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TAHİR ÇOPUR'U KAYBETTİK...

Tahir Çopur'u kaybettik...

TÜFAD Ankara Şube Başkanı Teknik Direktör Tahir Çopur'u kaybettik.

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi başkanı Tahir Çopur hayatını kaybetti.

1959 doğumlu Tahir Çopur, 1994 yılında Ankaragücü'nde antrenörlük kariyerine başladı. Sırasıyla teknik direktör olarak, Kızılcahamam Belediye, Keçiören A.Ş, Gaziosmanpaşa, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yozgatspor ve Nevşehir Gençlikspor'da çalıştı. 

Tahir Çopur Cebeci Asri Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip defnedilecek... 

Klasspor TV olarak Tahir Çopur'a Allah'tan rahmet diliyoruz. 

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