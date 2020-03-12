Başkent kulüplerine ağır fatura

Ankaragücü, çirkin ve kötü tezahüratın ikinci defa tekrar edilmesinden ve yayıncı kuruluş dışında röportaj verilmesinden dolayı para cezası aldı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada "MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 06.03.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Gençlerbirliği kaleci antrenörü Metin Mert'e akredite edilmediği alanda bulunması nedeniyle ihtar cezası verildi.