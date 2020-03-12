Son dakika gelişmesi... Türkiye'de ligler...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından açıklamalarda yaptı. Kalın, "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi. Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Kalın "Şu anda Spor Bakanımız da toplantıdaydı. Kendisi de Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşecek. Bu hafta sonu itibarıyla başlaması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.
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