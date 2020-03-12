SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI

Ligin 26. hafta karşılaşma programında Başkent ekiplerinden Ankaragücü yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Gençlerbirliği ise Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
26. haftada oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde:
YARIN
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
20.00 Kasımpaşa-Göztepe
14 MART CUMARTESİ
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
15 MART PAZAR
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-Beşiktaş
16 MART PAZARTESİ
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
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