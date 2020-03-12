﻿
SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI

SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor.

487 Okunma

Ligin 26. hafta karşılaşma programında Başkent ekiplerinden Ankaragücü yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Gençlerbirliği ise Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

26. haftada oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde:

YARIN

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor 

20.00 Kasımpaşa-Göztepe 

14 MART CUMARTESİ

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği 

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK 

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe 

15 MART PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir 

19.00 Galatasaray-Beşiktaş 

16 MART PAZARTESİ

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor 
Ankaragücü'nün seyircisiz oynayacağı maçlar
Başkent kulüplerine ağır fatura
Mustafa Reşit Akçay'ın gizemli şapkası
Eryaman Stadı'nda Corona önlemi
Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'a yenilmiyor
1
Pasifik İnşaat’tan Ankaragücü’ne yeni sponsporluk
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿