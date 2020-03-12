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Spor Toto, Antalya deplasmanında
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SPOR TOTO, ANTALYA DEPLASMANINDA

Spor Toto, Antalya deplasmanında

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, CIP Travel Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Ligin 17. haftasında Başkent ekibi, 14 Mart Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 13.00'te deplasmanda CIP Travel Antalyaspor ile karşılaşacak. 

Spor Toto geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'yı 33-27 mağlup ederken, rakip takım ise MYK Hentbol Spor Kulübü'nü 30-24 yenmişti.

Başkent ekibi ligde 19 puanla 3. sırada yer alırken, CIP Travel Antalyaspor ise 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

Toplam 9 takımın mücadele ettiği ligde normal sezon haftaya tamamlanacak.

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