Spor Toto, Antalya deplasmanında

Ligin 17. haftasında Başkent ekibi, 14 Mart Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 13.00'te deplasmanda CIP Travel Antalyaspor ile karşılaşacak.
Spor Toto geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'yı 33-27 mağlup ederken, rakip takım ise MYK Hentbol Spor Kulübü'nü 30-24 yenmişti.
Başkent ekibi ligde 19 puanla 3. sırada yer alırken, CIP Travel Antalyaspor ise 16 puanla 4. sırada bulunuyor.
Toplam 9 takımın mücadele ettiği ligde normal sezon haftaya tamamlanacak.
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