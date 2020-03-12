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YENİKENT'TE KIRILMA MAÇI

Yenikent'te kırılma maçı

Osmanlıspor - Eskişehirspor TFF. 1. Lig'in 27. haftasında karşılaşıyor. Osmanlıspor ve Eskişehirspor tarihte 14 kez karşı karşıya geldi.

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Osmanlıspor - Eskişehirspor TFF. 1. Lig'in 27. haftasında karşılaşıyor. Osmanlıspor ve Eskişehirspor tarihte 14 kez karşı karşıya geldi.

Daha önce oynanan 2’si özel, 12’si resmi 14 maçın 6’sını Eskişehirspor kazanırken, 5 maçtan ise Osmanlıspor 3 puanla ayrılan taraf oldu. 3 karşılaşmada ise takımlar birbirine üstünlük kuramadı. Bu maçlarda atılan toplam 39 golün 21’i Siyah Kırmızılı ekipten 18’i ise Osmanlıspor’dan geldi. İki takım son olarak 3 Kasım 2019’da Yeni Eskişehir Stadyumu’nda mücadele etti ve Siyah Kırmızılı ekip rakibini 3-2 mağlup etti.

Başkent temsilcisi Osmanlıspor'un rakibi Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de oynanan son 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. 

Osmanlıspor - Eskişehirspor maçında İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemlerinden Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. 

Eskişehirspor’da, göğüs travması oluşan Furgan Polat, sakatlığı devam eden Onur Bayramoğlu ve kart cezalısı Bedirhan Altunbaş bu akşam saat 19.00’da Osmanlıspor ile oynanacak maçta forma terletemeyecek. Cezasını tamamlayan İbrahim Halil Öner ise Teknik Direktör Mustafa Özer’in şans vermesi durumunda sahaya çıkacak.

Son 5 maçta 5 puan toplayan Osmanlıspor, TFF 1.Lig'de 22 puanla 16'ncı sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 
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