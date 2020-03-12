TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Ligin 28. haftasında Başkent ekiplerinden Keçiörengücü'nün 15 Mart Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile oynanacağı karşılaşmayı Onur Özütoprak, Osmanlıspor'un ise sahasında Giresunspor'u konuk edeceği mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.
Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
14 MART CUMARTESİ:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay: Caner Ak
19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok
15 MART PAZAR:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: Yasin Kol
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor: Turgut Doman
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
16 MART PAZARTESİ:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu
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