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TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler
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TFF 1. LİG'DE 28. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler

TFF 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Ligin 28. haftasında Başkent ekiplerinden Keçiörengücü'nün 15 Mart Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile oynanacağı karşılaşmayı Onur Özütoprak, Osmanlıspor'un ise sahasında Giresunspor'u konuk edeceği mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

14 MART CUMARTESİ:

16.30 Fatih Karagümrük-Altay: Caner Ak

19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok

15 MART PAZAR:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak

16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: Yasin Kol

19.00 Osmanlıspor-Giresunspor: Turgut Doman

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

16 MART PAZARTESİ:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar

19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu

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