FIBA, Corona nedeniyle maçları durdurdu

FIBA tarafından yapılan açıklamada, corona virüs salgını sebebiyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği açıkladı.

Ayrıca açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeye devam edeceği ve uygun şartların oluşması halinde karşılaşmaların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği belirtildi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, TEKSÜT Bandırma, Beşiktaş; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji; Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.