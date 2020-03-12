FIBA, Corona nedeniyle maçları durdurdu

FIBA tarafından yapılan açıklamada, corona virüs salgını sebebiyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği açıkladı.
Ayrıca açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeye devam edeceği ve uygun şartların oluşması halinde karşılaşmaların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği belirtildi.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, TEKSÜT Bandırma, Beşiktaş; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji; Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.