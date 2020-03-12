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Mustafa Reşit Akçay'ın gizemli şapkası
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY'IN GİZEMLİ ŞAPKASI

Klasspor Tv'de her Çarşamba yayınlanan Güçlü Yorum'da Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısına farklı şapkayla çıkmasına değinildi.

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Klasspor Tv'de her Çarşamba yayınlanan Güçlü Yorum'da Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısına farklı şapkayla çıkmasına değinildi. Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, "Takım yenilmiş, basın toplantısına farklı şapkayla çıktı. 3 haftadır mağlup olan bir takım ve hoca Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısında farklı şapka giydi. VYCOZ markasına ait bir şapka giydi. Trabzon'dan bir firma. Sormadım ama muhtemelen Teknik Direktörün arkadaşı. Basın toplantısında yenilen bir takım var, ama arkadaşının firmasının reklamını yapıyorsun. Ankaragücü şapkası niye çıkarılır? Hiç takma lafını etmeyiz. Neden bu şapka çıkarılır, anlamış değilim" açıklamasını yaptı. 

 

 
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