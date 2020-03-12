Eryaman Stadı'nda Corona önlemi

Ankargücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Eryaman Stadyumu’nda corona virüs riskine karşı tedbir amaçlı dezenfektan ve sterilizasyon önlemleri alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, çalışmaları takip ettiğini belirterek “Coronavirüs gündeme geldiği günden bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi 2 katına çıkarttık. Yarın Eryaman Stadı’nda oynanacak olan Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçta 10- 15 bin seyircinin beklenildiği söylendi. Bizde halkın yoğun olarak kullanacağı bir alanı, özellikle kapalı alanın daha fazla olması nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirelim istedik." dedi.

PEKİ CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Tüm dünyayı tesiri altına alan ve giderek yayılmaya devam eden corona virüs etkisini devam ettiriyor. 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görülen koronavirüs salgını belirti veren bir hastalık olarak kabul görüyor. Kuru öksürük, halsizlik, ateş, eklem ve kas ağrıları, solunum yolu sıkıntıları, nefes darlığı gibi pek çok grip benzeri belirtiler gösteriyor. Daha çok hayvanlarda görülse de ilk kez insanlarda da görülmeye başlayan ve bulaşıcı olduğundan kişilerin mutlaka önlem alması gereken corona virüsü tüm dünyanın gündemini meşgul etmeye tüm hızıyla devam ediyor.

NE TÜR ÖNLEMLER ALINMALIDIR?

Öncelikli olarak el hijyenine dikkat edilmeli, toplu taşıma ve kalabalık ortamlarda dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Corona virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara sebep olan büyük bir virüs ailesidir.