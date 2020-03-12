Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'a yenilmiyor

Başkent ekibi, ligin 26. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Halil Umut Meler yapacak.
Ankaragücü, Süper Lig'in ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup olmuştu.
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Başkent ekibi, 20 puanla 17. sırada yer alırken, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan rakip takım 25 puanla 14. sırada bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ SAHASINDA RAKİP TAKIMA YENİLMİYOR
Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk ettiği hiçbir Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi.
Ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlup olan Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'ın yönetiminde çıktığı üç maçta mağlubiyet almamıştı.
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