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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu Sincan Belediyespor Teknik Direktörü Eyüp Kökverdi.

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Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu Sincan Belediyespor Teknik Direktörü Eyüp Kökverdi. Süper Amatör Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sincan Belediyespor, BAL'a yükselebilecek mi? Sincan Belediyespor'u neler bekliyor? 

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