Ampute takımı Başkan Demirel'i ziyaret etti

AMPUTE TAKIMI BAŞKAN DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Etimesgut Belediyesi Ampute takımı futbolcuları Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.
Demirel, ligde 2 sırada bulunan ampute takımından şampiyonluk beklediğini ifade ederek, "Milli takımdan 6 futbolcu bizim takımımızda mücadele ediyor. Takımımızın başarısı milli takımın başarısını büyük ölçüde etkiliyor. Bu yönüyle ampute takımımızın maçlarına en iyi şekilde hazırlanması için Devlet Bahçeli Tesislerimiz bünyesinde sahalar ve antrenman alanlarımız yer alıyor. Takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi. Teknik Direktör İsmail Temiz de, takıma sağladığı büyük destek için Demirel'e teşekkür ederek başarı sözü verdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.