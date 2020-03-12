Başarı hikayelerini aktardılar

Düzenlenen etkinlikte Tekerlekli Sandalye Milli Takım Eskrim Dünya Şampiyonu Hakan Akkaya, Etimesgut Belediyesi ve ampute milli takım futbolcusu Şeyhmus Erdinç, İşitme Engelliler Güreş Olimpiyat Şampiyonu İlhan Çıtak, Tekerlekli Sandalye U22 Avrupa Şampiyonu Milli Takım Basketbolcusu Halil Bağlı, Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Ümit Burunlular yer aldı.

Kendi kategorilerinde şampiyon olan engelli sporcular hayat ve başarı hikayelerini öğrencilerle aktarırken, "Asla pes etmeyin, mücadele edin, çıkan zorluklar sizi yıldırmasın" dediler.

Başkan Demirel de yaptığı konuşmada, "Herkes işini iyi yapacak. Bunu yapınca kazanan ülkemiz olur,kazanan milletimiz olur" şeklinde konuştu. Demirel, uluslararası turnuvalarda şampiyon olarak Ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcuları da başarısından dolayı tebrik etti.

