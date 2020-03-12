İlk sertifika heyecanı

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yüzme kurslarına katılan 69 çocuk sertifikalarını aldı. Tesisin ilk sertifikalı yüzücüleri büyük heyecan yaşadılar.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, törene katılarak öğrencilere sertifikalarını verdi. Tesisin kısa sürede binlerce kişiye hizmet sunduğuna dikkati çeken Demirel, "Bu kapalı yüzme havuzumuzdaki ilk sertifika törenimiz oldu. 69 yavrumuz üç aylık yüzme kurslarını başarıyla tamamlayarak bu sertifikayı almaya hak kazandılar. Tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ailelerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Demirel, yüzme kurslarının da düzenlendiği Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde 2.500 kişilik kapalı spor salonu, etiSEM birimi, kreş, emekliler konağı,hanımlar konağı, sporcu konaklama merkezi, ampute takımı için antrenman sahaları, camii, kafeterya, açık spor salonları ve yeşil alan düzenlemeleri yer aldığını söyledi.
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