Milli sporcular öğrencilerle biraraya geldi

Dr. Ahmet Filiz Göğüş İlkokulu ve Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu'nda öğrencileri Şehit Ömer Halis Demir İlk ve Orta Okulu konferans salonunda bu okulla Dr. Ahmet Filiz Göğüş İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik tiyatro gösterisiyle başladı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,yaptığı açıklamada "Amacımız Gölbaşı’nda eğitim alan bütün ilkokul öğrencilerini spora alıştırmak ve gelecek nesillerde daha iyi sporcular yetiştirmektir. Bütün okullarımız etkinliği gerçekleştirdikten sonra galasını Mehmet Akif Kültür Merkezinde gerçekleştireceğiz. Her şey çok güzel gidiyor, öğrencilerimizin ilgisi yüksek, inşallah Gölbaşı’nda gelecekte milli takımlara kadar yükselecek sporcular çıkartacağız." ifadelerine yer verdi.

Karışık Dövüş Sanatları (MMA) dünya şampiyonu Uğur Mirza ise "Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmış milli sporcularımızla beraber okullarımızı tek tek gezerek çocuklarımıza sporun insanlara neler kazandırdığını ve spor yaptığımız zaman nasıl sağlıklı olabildiğimizi aktarıp çocuklarımıza sporu sevdirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte milli sporcular öğrencilere deneyimlerini aktardı, sorularını cevapladı.