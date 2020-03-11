Türk telekom çeyrek finalde

Son 16 turunda ilk karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup eden Başkent ekibi, İstanbul’da oynanan 2. kaşrılaşmada ise Nick Johnson’ın muhteşem performansıyla Beşiktaş‘ı 18 sayı farkla 66-84 yendi.
Mücadelenin ilk yarısını 46-37 önde bitiren Türk Telekom’da Nick Johnson 27, TJ Campbell 16 ve Enes Taşkıran 12 sayıyla oynadı. Beşiktaş Sompo Sigorta’da ise Oğuz Savaş 23 ve Burak Yıldızlı 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Alınan bu sonuçla Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta’yı geride bırakarak çeyrek finale adını yazdırdı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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