﻿
Türk telekom çeyrek finalde
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK TELEKOM ÇEYREK FİNALDE

Türk telekom çeyrek finalde

Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 84-66 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

218 Okunma

Son 16 turunda ilk karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup eden Başkent ekibi, İstanbul’da oynanan 2. kaşrılaşmada ise Nick Johnson’ın muhteşem performansıyla Beşiktaş‘ı 18 sayı farkla 66-84 yendi.

Mücadelenin ilk yarısını 46-37 önde bitiren Türk Telekom’da Nick Johnson 27, TJ Campbell 16 ve Enes Taşkıran 12 sayıyla oynadı. Beşiktaş Sompo Sigorta’da ise Oğuz Savaş 23 ve Burak Yıldızlı 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Alınan bu sonuçla Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta’yı geride bırakarak çeyrek finale adını yazdırdı.

ETİKETLER
Melekler evinde galip geldi
Osmanlıspor, Eskişehirspor maçına hazır
Pasifik İnşaat’tan Ankaragücü’ne yeni sponsporluk
Keçiörengücü deplasmanda kayıp
İlker Karakaş: Denizli deplasmanından puanlarla dönmek istiyoruz
Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿