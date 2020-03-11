Melekler evinde galip geldi

Kadınlar Süper Lig'inde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yenimahalle Belediyesi, Süper Lig'in 18. haftasında Yalıkavak'ı ağırladı. Karşılaşma sonunda Başkent ekibi 34-27 galip geldi.
Alınan bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor, Bugünkü Süper Ligi normal sezonunu 2. olarak tamamladı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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