Osmanlıspor, Eskişehirspor maçına hazır

Ligin 27. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek olan Osmanlıspor'da hazırlıklar sona erdi.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik pas çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi sprint çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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