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Osmanlıspor, Eskişehirspor maçına hazır
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OSMANLISPOR, ESKİŞEHİRSPOR MAÇINA HAZIR

Osmanlıspor, Eskişehirspor maçına hazır

TFF 1 Lig’in 27. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor yarın sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek.

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Ligin 27. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek olan Osmanlıspor'da hazırlıklar sona erdi. 

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik pas çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi sprint çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

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