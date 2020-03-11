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Pasifik İnşaat’tan Ankaragücü’ne yeni sponsporluk
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PASİFİK İNŞAAT’TAN ANKARAGÜCÜ’NE YENİ SPONSPORLUK

Pasifik İnşaat’tan Ankaragücü’ne yeni sponsporluk

Ankaragücü, formada göğüs sponsoru olan Pasifik İnşaat'ın kol ve şort sponsoruda olduğunu açıkladı.

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Ankaragücü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Pasifik İnşaat'ın formada kol ve şort sponsoru olduğunu duyurdu.

Başkent ekibi tarafından yapılan açıklamada "Formamıza Merkez Ankara Projesi ile göğüs sponsoru olan Pasifik İnşaat şimdi de formamızın kol ve şortuna sponsor oldu. Ankara’nın En Büyük Karma Yaşam Projesinde imzası bulunan Pasifik İnşaat Ankaragücü’ne verdiği destekle şehir yaşamına olduğu kadar Türk futboluna da önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Biz de Yönetim Kurulu olarak Pasifik İnşaat’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

 
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