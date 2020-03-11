Pasifik İnşaat’tan Ankaragücü’ne yeni sponsporluk

Ankaragücü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Pasifik İnşaat'ın formada kol ve şort sponsoru olduğunu duyurdu.
Başkent ekibi tarafından yapılan açıklamada "Formamıza Merkez Ankara Projesi ile göğüs sponsoru olan Pasifik İnşaat şimdi de formamızın kol ve şortuna sponsor oldu. Ankara’nın En Büyük Karma Yaşam Projesinde imzası bulunan Pasifik İnşaat Ankaragücü’ne verdiği destekle şehir yaşamına olduğu kadar Türk futboluna da önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Biz de Yönetim Kurulu olarak Pasifik İnşaat’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.