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Keçiörengücü deplasmanda kayıp
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KEÇİÖRENGÜCÜ DEPLASMANDA KAYIP

Keçiörengücü deplasmanda kayıp

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Ligin 27. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-0 Giresunspor üstünlüğüyle sona erdi.Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 26. dakikada Özgür Can Özcan kaydetti. Başkent ekibinden 18. dakikada Hüsamettin Tut ve 29. dakikada Jeremy Bokila sarı kart gören isimler oldu.

Alınan bu sonuçla Keçiörengücü 34 puanda kalırken, Giresunspor ise puanını 37'ye yükseltti.

Keçiörengücü, 15 Mart Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

 
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