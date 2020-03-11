İlker Karakaş: Denizli deplasmanından puanlarla dönmek istiyoruz

İlker Karakaş, Denizlispor karşılaşmasından puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, " Bu hafta aslında çok iyi başladık maça. Ben maçı 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece duran toptan gol yiyebilirdik ve duran toptan bir gol yedik. Evimizde 2 puanı kayıp olarak görüyorum. Sonradan oyuna dahil oldum. Takımım için elimden geleni vermeye çalışıyorum. İnşallah bir an önce gol atıp takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Gollerimle asistlerimle ve iyi oyunumla takımıma yardımcı olurum. En iyi şekilde dinlendik. Denizli deplasmanında puanlarla dönmek istiyoruz. " dedi.

ATALAY GÖKÇE: HEDEFİM UZUN YILLAR GENÇLERBİRLİĞİ KALESİNİ KORUMAK

Atalay Gökçe, U17 Milli Takım aday kadrosuna seçildiği için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Milli takıma seçilmek çok güzel bir duygu. Burada gösterdiğim başarıdan dolayı milli takım hocalarım beni tercih etti. Hepsine çok teşekkür ederim. Burada bana kattıkları değerden dolayı bütün alt yapı hocalarıma Hamza hocamıza, Metin hocamıza çok teşekkür ederim.Tarif edilemeyecek bir mutluluk. Çok mutluyum seçildiğim için. Hedefim öncelikle A Milli Takım ve burada uzun yıllar Gençlerbirliği kalesini korumak, Avrupa'ya transfer olmak. Ülkemi Avrupa'da da en iyi şekilde temsil etmek isiyorum." ifadelerine yer verdi.

GÖKHAN ALTIPARMAK: GENÇLERBİRLİĞİ ALT YAPISINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Pazartesi günü oynanan Antalyaspor karşılaşmasında ilk defa kadroda yer alan Gökhan Altıparmak, "Heyecan tabii oluyor ama önümüzde daha çok maçlar var. Daha da bana forma şansı geleceğini umuyorum. Öncelikle bu kulübe layık sporcu olmak istiyorum. Gerek kültürüne, gerek yaşamına uygun bir oyuncu olmaya çalışıyorum. İnşallah bende ileride ülkemi, Gençlerbirliği alt yapısını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.