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Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı
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SÜPER LİG'DE 26. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

13 Mart Cuma günü Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak olan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Halil Umut Meler, Gençlerbirliği'nin 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

13 Mart Cuma

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
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