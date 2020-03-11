Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
13 Mart Cuma günü Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak olan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Halil Umut Meler, Gençlerbirliği'nin 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
13 Mart Cuma
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
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