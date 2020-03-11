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Halkbank'ta hedef galibiyet
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HALKBANK'TA HEDEF GALİBİYET

Halkbank'ta hedef galibiyet

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son hafta karşılaşmasında Halbank deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

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Ligin son karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek olan Başkent ekibinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Antrenmanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştiren Halkbank, ligi galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Halkbank'ta forma giyen  Dmtirii Bahov karşılaşma ile ilgili , “Geçtiğimiz hafta Arkas Spor ile talihsiz bir maç yaptık. Aslında maça çok iyi başladık. Sonrasında biz de basit hatalar yaptık ama bizim dışımızdaki gelişmeler maçı elimizden aldı. İzmir’de olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum aslında. Eğer karşılaşmanın başında oynadığımız gibi devam edebilseydik ve ikinci sette önemli sayıları hanemize yazdırıp kontrolü elimizde tutsaydık, yaşananları da engellerdik. Oradan alacağımız bir galibiyet bize büyük avantaj sağlayacaktık, olmadı” şeklinde konuştu.

Tokat karşılaşmasının öneminin farkında olduklarını belirterek, “Kazanıp galibiyet sayımızı artırmak istiyoruz. Çok da iyi çalışıyoruz. Biliyoruz ki, her şey bizim elimizde. Tokat bir voleybol kenti, voleybol çok seviliyor. Takım da kendi sahasında iyi oynuyor. Bize çıkaracakları güçlükleri biliyoruz. Ama biz Tokat’a galibiyet parolası ile gideceğiz” ifadelerine yer verdi.

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