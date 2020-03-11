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AASKF Başkan Adayı basınla buluştu
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AASKF BAŞKAN ADAYI BASINLA BULUŞTU

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Adayı İbrahim Doğan basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

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 Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kurultay'ı öncesinde Başkan Adayı İbrahim Doğan Grand Ankara Otel'inde basın toplantısı düzenledi. Yönetime talip olduğunu kamuoyu ile paylaşan Doğan, "Spor için varız" diyerek spor geçmişini aktardı.

Doğan, tesis sorunlarına değinerek projelerini anlattı.

  • İbrahim Doğan'ın vadettiği projeler şöyle:
  • Tesislerin yenilenmesi
  • Sporcu Aş Evi Projesi
  • Sporcuların ücretsiz toplu taşıma kullanımı
  • Yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alana futbol takımları için 3 adet antrenman sahası yapılması
  • Cebeci İnönü Stadı'nın bulunduğu alana Ankara'ya yakışır bir spor tesisi inşası
  • 19 Mayıs Spor Kompleksi içerisinde bulunan diğer amatör branşlara ait salonların yenilenmesi
  • Anıttepe Yüzme Havuzu ve 19 Mayıs Spor Kompleksi içersindeki yüzme havuzlarının yenilenmesi
  • Anıtpark içindeki yüzme havuzunun faal hale gelmesi
  • Devlet mezarlığı ve Ankaragücü tesislerinin arka tarafında bulunan futbol antrenman tesislerinin Ankara sporuna kazandırılması
  • Masa tenisi, bilardo, eskrim gibi sporların müsabakaları için özel salonların inşası
  • Voleybol Lisesi'nin bir örneği olan Futbol Lisesi'nin yapılması 

İbrahim Doğan kimdir?

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu.

6 yaşında Taek - wondo ile tanıştı.

Lisanslı yüzücü.

Çeşitli kulüplerde futbol oynadı ve takım kaptanlığı yaptı. Şampiyonluklar aldı.

TFF B Lisanslı Antrenörlük diploması aldı.

Fitness eğitmenliği ve antrenörlük yaptı.

TSK'da görev yaptı.

2012'den bu ytana Kalecik Spor'da futbolcu, antrenör ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

TÜFAD üyesi ve Türkiye Spor Yöneticileri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi

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