AASKF Başkan Adayı basınla buluştu

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kurultay'ı öncesinde Başkan Adayı İbrahim Doğan Grand Ankara Otel'inde basın toplantısı düzenledi. Yönetime talip olduğunu kamuoyu ile paylaşan Doğan, "Spor için varız" diyerek spor geçmişini aktardı.
Doğan, tesis sorunlarına değinerek projelerini anlattı.
İbrahim Doğan kimdir?
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu.
6 yaşında Taek - wondo ile tanıştı.
Lisanslı yüzücü.
Çeşitli kulüplerde futbol oynadı ve takım kaptanlığı yaptı. Şampiyonluklar aldı.
TFF B Lisanslı Antrenörlük diploması aldı.
Fitness eğitmenliği ve antrenörlük yaptı.
TSK'da görev yaptı.
2012'den bu ytana Kalecik Spor'da futbolcu, antrenör ve yöneticilik görevlerinde bulundu.
TÜFAD üyesi ve Türkiye Spor Yöneticileri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.