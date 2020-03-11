Hamza Hamzaoğlu: Hakemlerin maça olan etkisi üzdü

Hamza Hamzaoğlu, Pazartesi günü oynanan Antalyaspor karşılaşmasında alınan hakem kararları ile ilgili "Önde olduğumuz, oyununun kontrolünü elimizde bulundurduğumuz bir maçı berabere bitmesi üzdü sadece. İyi bir takıma karşı puan kazandık. Bunun farkındayız. Hakemlerin maça olan etkisi biraz daha üzdü bizi. İçeride bir çekme var yani kırmızı kart ve penaltı olması lazım. Bu kararı VAR hakemi değilde çağırıp orta hakemin maçın gerçek yöneticisinin o kararı vermesi çok daha doğru olurdu. Yukarıdan VAR hakemleri bazen kendini maçın hakemi olarak görebiliyor. Asıl kararı vermesi gereken orta hakem, maçın hakemi o. Biz başka şeyler düşünmeye başlıyoruz. Bizim açımızdanda hoş olmuyor hakem camiası açısında da. Bu tür şeylere çok daha dikkat etmemiz lazım. Bu maçıda böyle geride bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu hafta oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Denizlispor kendi sahasında da etkili. Ön tarafta süratlı, çabuk gole yönelik oyuncuları bir hayli fazla. Yanei tabii defansif anlamda çok dikkatli olmamız gerekli. Hücum anlamında da elimizden geleni yine yapacağız her zamanki gibi. Fırsat yakalayıp bunları golle sonuçlandırmaya çalışacağız. Denizlispor maçıda bizim için önemli. Alacağımız 3 puan bizi daha iyi bir noktaya taşıyacak." dedi.

Takımda sakatlıkları bulunan Ayite ve Stancu hakkında "Sakatlığın durumu da önemli, derecesi de önemli. Ayite'nin dizinde sürekli, eskiden beri gelen sakatlığı vardı. Bunu kısa sürede çözümlerle geçmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Belki operasyon geçirmesi gerekebilir. Bunun ilgili bir buçık hafta sonra net kararımızı vermiş olacağız. Stancu iyi gidiyor şu anda. Tedavilerine doğru cevap veriyor. Bir-iki hafta sonra aramızda olur diye düşünüyoruz. Tabii eğer korktuğumuz şey çapraz bağında da bir sıkıntı varsa o zaman belki de sezonuda kapatmış olabilir. 2-3 hafta sonra net bir şekilde göreceğiz." ifadelerine yer verdi.