Gençlerbirliği'nde Denizlispor hazırlıkları devam ediyor

Başkent ekibi, Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı basına açık antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve gol oyunu ile devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan üç kaleli maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Sefa, Stancu, Ayite ve Polomat katılmadı.