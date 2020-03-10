U17 Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ay-yıldızlı takım Elit Tur'da Yunanistan, Ukrayna ve Belarus ile karşılaşacağı belirtildi.
Milli takımın aday kadrosunda Gençlerbirliği'nden Atalay Gökçe ve Baran Başyiğit yer aldı.
Aday kadroda yer alan futbolcular şu şekilde:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)
Defans: Ravil Tagir, Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı, Ahmet Gülay (Beşiktaş), Yusuf Erdem Gümüş, Murat Şenel, Emin Bayram (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)
Orta saha: Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), İsmail Zehir, Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Süleyman Cebeci (Trabzonspor)
Forvet: Kazımcan Karataş (Altay), Burak İnce (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ali Sühan Demirel (Vfl Bochum)
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