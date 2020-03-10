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U17 Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
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U17 MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

U17 Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 25-31 Mart'ta Antalya'da katılacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosunda Gençlerbirliği'nden iki futbolcu yer aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ay-yıldızlı takım Elit Tur'da Yunanistan, Ukrayna ve Belarus ile karşılaşacağı belirtildi.

Milli takımın aday kadrosunda Gençlerbirliği'nden Atalay Gökçe ve Baran Başyiğit yer aldı.

Aday kadroda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)

Defans: Ravil Tagir, Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı, Ahmet Gülay (Beşiktaş), Yusuf Erdem Gümüş, Murat Şenel, Emin Bayram (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)

Orta saha: Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), İsmail Zehir, Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Süleyman Cebeci (Trabzonspor)

Forvet: Kazımcan Karataş (Altay), Burak İnce (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ali Sühan Demirel (Vfl Bochum)
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