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Ankaragücü, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
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ANKARAGÜCÜ, ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Ankaragücü, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Ankaragücü'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Ligin 26. haftasında 13 Mart Cuma günü saat 20:00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Başkent ekibi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenmana futbolcularr ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular idmanda, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Karşılaşma öncesinde Ankaragücü ligde 20 puanla 17. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, rakip takım Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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