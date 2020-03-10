Murat Cavcav: Türk hakemliği sorgulanıyor

Gençlerbirliği, dün sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Kulüp Başkanı Murat Cavcav hakem yönetimini değerlendirdi.

Açıklamada Murat Cavcav taraftarlara teşekkür ederek, “Öncelikle dün mesai günü olmasına rağmen takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer yarattılar ve takımımızı desteklediler, güzel oyuna katkı verdiler. Onların desteğiyle Antalyaspor’a karşı iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve maçtan hiç kopmadık.Gençlerbirliği’ne yakışır mücadele sergiledik. Evet sakatlarımız, cezalı oyuncularımız vardı ama sahadaki oyuncularımızın her biri arkadaşlarının yokluğunu aratmamak adına elinden geleni yaptı." şeklinde konuştu.

Murat Cavcav, Antalyaspor maçının kadrosunda alt yapıdan 8 futbolcunun bulunduğunu belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu karşılaşmada beni sevindiren başka bir nokta da 21 kişilik kadromuzda 8 altyapı oyuncumuzla sahadaydık. Bu gençlerimizin 5’i maçta görev de aldı.

Bizim de taraftarımızın da hayali, amacı, bu sayının artması. Hocamız da altyapımızla koordineli çalışarak, amacımıza, hayalimize destek veriyor.

Altyapı hocalarımıza başta da Hamza hocamıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum.

Antalyaspor futbolcularını da centilmence mücadeleleri için kutluyorum.

Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı ama taraftarımız, sahadaki oyun ve atmosfer bize güzel hayaller kurdurdu.

Gelecek adına umutluyuz."

Cavcav, Türk hakemliğinin bu ve benzeri nedenlerden dolayı artık sorgulandığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Hakemlerimizle ilgili konuşmayı, değerlendirme yapmayı hiç istemiyorum ama öyle şeyler de oluyor ki insan söylemeden de geçemiyor.

Herkesin şikayetçi olduğu konu hakemler, öyle ya da böyle gündemde ön plana çıkıyor .

Antalyaspor maçımızın henüz başlarında ceza alanında Sessegnon’un kolundan çekilmesini, Sio’nun pozisyonda rakibin açık eline çarpan topun yön değiştirmesinin o kadar kamera ve imkana rağmen görülmemesi bizi hakikaten düşündürüyor. Türk hakemliği bu ve benzeri sebeplerle artık maalesef sorgulanıyor. Eskinin hakemleri, bugünün yorumcuları, meslektaşlarını maçın sonucuna tesir ettikleri için eleştiriyor...

Sessegnon’un pozisyonunun bir örneğini daha bu hafta BTC Türk Yeni Malatyaspor – İttifak Holding Konyaspor maçında gördük. Hakem doğru kararla hem penaltıyı hem kırmızı kartı gösterdi o maçta."