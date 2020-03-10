Gençlerbirliği ara vermedi

Dün akşam oynanan maçta Fraport-TAV Antalyaspor ile berabere kalan Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Koşu çalışması ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Dünkü maçta 90 dakika görev alan isimler antrenmanı tamamlarken diğer gruptaki futbolcular dar alanda pas çalışması ve çift kale maç ile günü tamamladı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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