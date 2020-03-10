﻿
Türk Telekom çeyrek final peşinde
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK TELEKOM ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE

Türk Telekom çeyrek final peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Türk Telekom, yarın Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

214 Okunma

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada Başkent ekibi, 89-78 galip gelmişti.

Türk Telekom, yarın oynanacak olan karşılaşmayı kazanırsa çeyrek finale çıkacak. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın galip gelmesi durumunda çeyrek finale yükselecek olan takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak olan 3. karşılaşmanın ardından belli olacak. Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon ile Rusya'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun galip geleni ile mücadele edecek.

.

ETİKETLER
Murat Cavcav: Türk hakemliği sorgulanıyor
Gençlerbirliği ara vermedi
Kitsiou'ya büyük onur
Bülent Atlas: Ankaragücü akan oyunda gol atamıyor
Oktay Derelioğlu rakibe transfer oldu
Süper Lig'de 25. hafta sona erdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿