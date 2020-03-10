Türk Telekom çeyrek final peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada Başkent ekibi, 89-78 galip gelmişti.

Türk Telekom, yarın oynanacak olan karşılaşmayı kazanırsa çeyrek finale çıkacak. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın galip gelmesi durumunda çeyrek finale yükselecek olan takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak olan 3. karşılaşmanın ardından belli olacak. Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon ile Rusya'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun galip geleni ile mücadele edecek.

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