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Kitsiou'ya büyük onur
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KİTSİOU'YA BÜYÜK ONUR

Kitsiou'ya büyük onur

MKE Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu Stelios Kitsiou'ya büyük onur.

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Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'ya büyük onur. Sarı lacivertli ekibin başarılı sağ beki Stelios Kitsiou'nun, Yunanistan Milli Takımına davet edildiği öğrenildi.  2018-19 sezonunun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla 14 lig maçına çıkan Kitsiou, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Bu sezon da takımda kalan Kitsiou bu haftaya kadar çıktığı 24 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi ve istikrarı ile göze battı.  2146 dakika forma giyen Kitsiou Başkent ekibinin en büyük kozlarından. Başarılı sağ bek Kitsiou, Yunan milli takımında 2 karşılaşmaya çıktı. 

 

 
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