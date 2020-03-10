Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'ya büyük onur. Sarı lacivertli ekibin başarılı sağ beki Stelios Kitsiou'nun, Yunanistan Milli Takımına davet edildiği öğrenildi. 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla 14 lig maçına çıkan Kitsiou, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Bu sezon da takımda kalan Kitsiou bu haftaya kadar çıktığı 24 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi ve istikrarı ile göze battı. 2146 dakika forma giyen Kitsiou Başkent ekibinin en büyük kozlarından. Başarılı sağ bek Kitsiou, Yunan milli takımında 2 karşılaşmaya çıktı.