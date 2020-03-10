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Bülent Atlas: Ankaragücü akan oyunda gol atamıyor
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BÜLENT ATLAS: ANKARAGÜCÜ AKAN OYUNDA GOL ATAMIYOR

Bülent Atlas: Ankaragücü akan oyunda gol atamıyor

Klasspor Tv'de her Pazartesi ekranlara gelen Haftanın Nabzı'nda Bülent Atlas ve Müjdat Yalman MKE Ankaragücü'nü değerlendirdi.

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Ankaragücü, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Haftanın Nabzı yorumcuları Bülent Atlas ve Müjdat Yalman değerlendirmeler yaptı.

Teknik direktör Müjdat Yalman, Ankaragücü'nün 4 önemli oyuncuya sahip olduğunu belirterek"Kaybedilen her maç bir hüzündür, bir düşüştür. Öyle değerlendiririm. futbolu kazanmak için veya kaybetmemek için oynandığı zaman onu yapacak güce hepsi sahipler. Ankaragücü'nde öyle 4 tane futbolcu var ki bana göre bir takımı dağıtabilecek güce sahip. Burada orta alan ver geri dörtlüde yapı önemli. Orta saha elemanını iyi seçmek lazım. Bu kadar basit. Çözüm bundan sonra gelecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas Ankaragücü'nün akan oyunda gol atamadığını belirterek "Akan oyunda Ankaragücü gol atamıyor Fenerbahçe maçından beri diyor. Bu çok doğru bir analiz. Ankaragücü akan oyundan gol atamıyor. Bir türlü orta sahasını düzgün otturamadı. Kanatlarda da sürekli bir değişiklik halinde. İlhan'ı deniyor, Saba'yı deniyor.Ankaragücü bir arada oynamamış futbolculardan oluşan bir topluluk. Birde bunu sürekli değişiklik, rotasyon haline sokuyorsun. İstatistikten değil analizden bahsediyorum. Rakibi iyi izlemek rakibin ne yaptığını anlamaya çalışmak onun o anlayışını bozup kendi futbolunu sahaya sergilemekten bahsediyorum." açıklamasında bulundu.
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