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Oktay Derelioğlu rakibe transfer oldu
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OKTAY DERELİOĞLU RAKİBE TRANSFER OLDU

Oktay Derelioğlu rakibe transfer oldu

BAKspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Oktay Derelioğlu, yine aynı grupta Bakspor'un rakibinin yeni Teknik Direktörü oldu.

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Bir dönemin efsane golcülerinden Oktay Derelioğlu, TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor'la sözleşme imzaladı. Derelioğlu, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Amedspor, İbrahim Cezayir’den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını sürdüren Oktay Derelioğlu ile sözleşme imzaladı. Yeni teknik direktör Oktay Derelioğlu için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Metin Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Derelioğlu, “Amedspor gibi değerli bir camiaya hoca olarak gelmiş olmaktan son derece onurlu ve gururluyum. İnşallah kalan haftalarda taraftarlarımızın destekleriyle bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inancım tamdır.” dedi.

Metin Kılavuz ise, “Oktay Derelioğlu hocanın takımın başına getirilmesi zorlu sürecin aşılmasında önemli olacaktır. Amedspor camiasına hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta yalnızca 1 puan alan ve 27 maç sonunda 28 puan toplayan Amedspor, düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Yine aynı grupta yer alan Ankara temsilcisi Bakspor ise, 1 maçı eksik 26 maçta 25 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Oktay Derelioğlu Bakspor'un başında 8 karşılaşmaya çıkmış ve 3 galibiyet elde etmişti. Pazar günü saat 15:00'da Bakspor ile Amedspor karşı karşıya gelecek.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
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