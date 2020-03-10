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Süper Lig'de 25. hafta sona erdi
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SÜPER LİG'DE 25. HAFTA SONA ERDİ

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi

Süper Lig'de 25. hafta dün oynanan Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasıyla sona erdi.

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Ligin 25. hafta karşılaşmasında Başkent ekiplerinden Ankaragücü, Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 Beşiktaş galibiyetiyle sona erdi. Başkent takımının tek golünü 90+3'de penaltıdan İlhan Parlak attı. Ankaragücü, alınan bu mağlubiyetin ardından 20 puanda kaldı. 26. haftada Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Bir diğer Başkent ekibi Gençlerbirliği, dün akşam sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği'nin golünü 53. dakikada Sio kaydetti. Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 28'e yükseltti. Gençlerbirliği, deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Diğer maçlardan alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
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