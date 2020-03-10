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Ankaragücü'nün rakibinde 2 eksik
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ANKARAGÜCÜ'NÜN RAKİBİNDE 2 EKSİK

Ankaragücü'nün rakibinde 2 eksik

Cuma günü Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karadeniz temsilcisinde 2 futbolcu antrenmana katılmadı.

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Süper Lig Cemil Usta sezonu 26'ncı haftasında 13 Mart Cuma günü deplasmanda  Ankaragücü ile karşılaşacak Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda, Alanyaspor maçında 90 dakika mücadele eden oyuncular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Diğer grup ise açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda Karaman, sık sık oyunculara uyarılarda bulundu. Rizespor'da, mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'da bulunan Abarhoun çalışmada yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Aminu Umar ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu.

 
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