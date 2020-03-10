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Fatih Mert'ten taraftarlara davet
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FATİH MERT'TEN TARAFTARLARA DAVET

Fatih Mert'ten taraftarlara davet

Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert, sosyal medyadan yaptığı açıklamada taraftarları tesise davet etti.

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Fatih Mert, Perşembe günü saat 19.00'da taraftarları tesise davet etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih Mert "Sevgili Ankaragüçlüler, iyi akşamlar. Bu takımı bu ligde tutmak için hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Camiamızın gücü bu işi başaracak. Ben buna inanıyorum. Takımımızın moral ve motivasyonu için perşembe akşam saat 19: 00 da hepinizi Beştepe tesislerine bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.﻿
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Abdullah DELLAL
10 Mart 202013:13
Gelmez olurmuyuz hiç sayın başbakanım İki elim kanda olsa gelirim sana Koymuşum Fenere Cimboma Beşiktaşa Aşkından kafayı yedim saldır Ankara.. FARKEDERMİŞ SÜPER LİG ÖLENE DEK BİZ BİRİZ
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