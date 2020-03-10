Fatih Mert'ten taraftarlara davet

Fatih Mert, Perşembe günü saat 19.00'da taraftarları tesise davet etti.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih Mert "Sevgili Ankaragüçlüler, iyi akşamlar. Bu takımı bu ligde tutmak için hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Camiamızın gücü bu işi başaracak. Ben buna inanıyorum. Takımımızın moral ve motivasyonu için perşembe akşam saat 19: 00 da hepinizi Beştepe tesislerine bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.