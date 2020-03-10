Fatih Mert'ten taraftarlara davet

Fatih Mert, Perşembe günü saat 19.00'da taraftarları tesise davet etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih Mert "Sevgili Ankaragüçlüler, iyi akşamlar. Bu takımı bu ligde tutmak için hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Camiamızın gücü bu işi başaracak. Ben buna inanıyorum. Takımımızın moral ve motivasyonu için perşembe akşam saat 19: 00 da hepinizi Beştepe tesislerine bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.﻿