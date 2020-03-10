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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

Klasspor Tv ekranlarında her Salı yayınlanan Alt Ligler programında 2. ve 3. Lig Ankara takımları değerlendiriliyor. Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv'de...

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2.Lig ve 3.Lig Ankara takımlarının maçlarının değerlendirildiği ve Merve Kılıç'ın sunumu, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in yorumlarıyla Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv'de.

Ankara Demirspor, Etimesgut Belediyespor ve Altındağspor beraberlikleri, Hacettepespor'un farklı galibiyeti, Bakspor'un Manisa FK mağlubiyeti, Çankaya FK'nın Kızılcabölükspor mağlubiyeti Alt Ligler'de değerlendiriliyor. 

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