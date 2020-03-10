Gökhan Altıparmak: Şimdi bir adım kaldı, sahaya girmek

Gençlerbirliği'nin Ocak ayında profesyonel sözleşme imzaladığı ve geçtiğimiz hafta A Takımla antrenmanlara çıkan genç futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Gökhan Altıparmak maçın ardından yaptığı açıklamada "“Bana bu şansı veren Hamza Hocama ve altyapı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Altyapısından yetişim, taraftarı olduğum takımda kadroya girmek benim için inanılmaz bir duygu. Şimdi bir adım kaldı, sahaya girmek. Şans geldiğinde de elimden geleni takımım için yapacağım.” ifadelerine yer verdi.