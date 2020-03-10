Derbide gülen taraf Ziraat Bankası

Ligin 21. hafta karşılaşmasında oynanan Başkent derbisinde Ziraat Bankası, Spor Toto'yu 3-2 yendi.
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-16,23-25,20-25, 25-23, 13-15 skorla sona erdi.
Ziraat Bankası, alınan bu sonuçla 13. galibiyetini elde ederek 40 puanla 5 sırada yer alırken, Spor Toto ise 41 puanla 4. sırada bulunuyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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