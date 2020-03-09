Hamza Hamzaoğlu: Hakemlerin standardı yok

Sio ile öne geçen kırmızı siyahlılar, Podolski'nin golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve haftayı 28 puanla kapattı. Konuk ekip Antalyaspor ise 27 puana yükseldi. Gençlerbirliği, son 5 maçında böylece 7 puan topladı.

Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.

"TOP YERDEN GELDİ AMA YÖN DEĞİŞTİRDİ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise beraberlik sonrası, "İyi oynadığımız bir maçta galibiyetle ayrılacakken, duran toptan gol yedik. Oyuncularımı fedakarlıklarından dolayı tebrik ediyorum. Antalyaspor'un iyi hücumcularına fırsat vermedik. Oyunu elimizde tutmayı başardık. 1-0 öne geçtik ama sonra duran toptan gol yedik. Son dakikalarda verilmeyen penaltı noktamız var. Aynısı geçen hafta Beşiktaş maçında oldu. Hakemlerin standardı yok. Birebir aynı pozisyon oldu. Yerden geldi top ama yön değiştirdi. Ele çarpma ama açık el. Kapalı olması lazım elin. Penaltıya bağlamıyorum sonucu ama standartı olması lazım. Denizlispor maçı var önümüzde ondan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCEKİ MAÇLARDA BU İSTATİSTİKLERİ VERMEMİŞTİK"

Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Buraya kazanmaya geldik, kazanmayı hakedecek bir oyun oynamadık. Biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde orta yaptırdık. Daha önceki maçlarda bu istatistikleri vermemiştik. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj. İyi tarafı 7 maçtır kaybetmeyen bir takımız. Deplasmanda alınan 1 puanın ne derece önemli olduğu ortada" açıklaması yaptı.