Sio: Elimizden gelen her şeyi yaptık

lker Karakaş, "Maça iyi başladık. Üstün başladık. İçeride gol pozisyonu vermiyoruz. Duran toptan gol yedik 1 puan aldık üzgünüz." ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt: "Bu dakikada gol yememiz üzdü tabiki. Buraya kazanmak için geldik ama 1 puan aldık. Podolski'nin kalitesini bili,yoruz ama böyle bir gol yemeyi beklemiyorduk." dedi.

Sio, "Takım olarak iyi oynadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ceza sahası içerisinde bir pozisyonumuz var. Orası benim çok yakın önümdeydi. Ben elinin çarptığını gördüm hakemede söyledim fakat VAR'a gitmedi. Gitmekte istmediğini düşünüyorum. Verdiğimiz mücadeleden dolayı mutluyuz. Puan anlamında en azından moralliyiz. Önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

