﻿
Hamzaoğlu hakemden dertli
﻿
Site İçi Arama
﻿

HAMZAOĞLU HAKEMDEN DERTLİ

Hamzaoğlu hakemden dertli

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 biten Antalyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

429 Okunma

Hakemlerin bir standartı olması gerektiğini belirten Hamza Hamzaoğlu "İyi bir takıma karşı oynadık. Hücum hattı çok etkilili oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Çok fazla pozisyon vermedik. İyi kapattık.Pozisyonlar yakalamaya çalıştık, yakaladık da. Golde bulduk. Ondan sonra pozisyonlarda bulduk bir kaç tane. Doğru değerlendiremedik. Yapmamız gereken bir yerde faul yaptık ve duran topta yine bir gol yedik. Topa yine bizim dokunmamız gerekiyordu. Dokunamadık. Son dakikalar yine pozisyonlarımız var. Bir penaltı pozisyonu var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Geçen hafta yanılmıyorsam Beşiktaş-Alanya maçı aynı pozisyon yerden geliyor. Penaltyı veriliyor, bugünde yerden geliyor ve kaleye doğru giden top yön değiştirip, rakibin önünde kalıyor içeride. Hakemler çıkıp şunu söylesinler. Bu pozisyon penaltı bu değil diye. En azından bir standartları olsun ki bizde bilelim hangisi penaltı hangisi değil. Yoksa kurallara değil hakemlerin o an ki insiyatifine kalmış penaltılar olup olmaması veya golün olup olmaması. Bir standarta bağlamaları lazım. Bunu anlamış değilim. Acaba biz 1-0 geride olsaydık bize üzülüpte verirler miydi acaba o penaltıyı. Artık bunları düşünüyor olduk. Takım gözetmeksizin, skoru gözetmeksizin pozisyon neyse onu verebilmek lazım ama her maçta aynısını vermek lazım. Burada biraz sıkıntımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler.İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Önüzmüdeki maçlarda istediğimiz puanları almaya çalışacağız. Anrtalyaspor'uda tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Hamza Hamzaoğlu: Hakemlerin standardı yok
Sio: Elimizden gelen her şeyi yaptık
Verilmeyen penaltı sonrası kaçan 2 puan
Hamza Hamzaoğlu: Kolay bir maç olmayacak
Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿