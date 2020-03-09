Hamzaoğlu hakemden dertli

Hakemlerin bir standartı olması gerektiğini belirten Hamza Hamzaoğlu "İyi bir takıma karşı oynadık. Hücum hattı çok etkilili oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Çok fazla pozisyon vermedik. İyi kapattık.Pozisyonlar yakalamaya çalıştık, yakaladık da. Golde bulduk. Ondan sonra pozisyonlarda bulduk bir kaç tane. Doğru değerlendiremedik. Yapmamız gereken bir yerde faul yaptık ve duran topta yine bir gol yedik. Topa yine bizim dokunmamız gerekiyordu. Dokunamadık. Son dakikalar yine pozisyonlarımız var. Bir penaltı pozisyonu var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Geçen hafta yanılmıyorsam Beşiktaş-Alanya maçı aynı pozisyon yerden geliyor. Penaltyı veriliyor, bugünde yerden geliyor ve kaleye doğru giden top yön değiştirip, rakibin önünde kalıyor içeride. Hakemler çıkıp şunu söylesinler. Bu pozisyon penaltı bu değil diye. En azından bir standartları olsun ki bizde bilelim hangisi penaltı hangisi değil. Yoksa kurallara değil hakemlerin o an ki insiyatifine kalmış penaltılar olup olmaması veya golün olup olmaması. Bir standarta bağlamaları lazım. Bunu anlamış değilim. Acaba biz 1-0 geride olsaydık bize üzülüpte verirler miydi acaba o penaltıyı. Artık bunları düşünüyor olduk. Takım gözetmeksizin, skoru gözetmeksizin pozisyon neyse onu verebilmek lazım ama her maçta aynısını vermek lazım. Burada biraz sıkıntımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler.İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Önüzmüdeki maçlarda istediğimiz puanları almaya çalışacağız. Anrtalyaspor'uda tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.