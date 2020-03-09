Verilmeyen penaltı sonrası kaçan 2 puan

GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Süper Lig Cemil Usta sezonu 25'inci hafta mücadelesinde Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırladı.

Gençlerbirliği maça Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Berat, Yasin, Fabricio, Sessegnon, Sio, Zargo Toure, Mats Seuntjens, Flavio ilk 11'i ile başladı.

Bu karşılaşmaya başlamadan önce Gençlerbirliği 27 puanda, Antalyaspor 26 puanda haftaya başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 27'nci dakikada Gençlerbirliği'nden Mats Seuntjens sarı kart gördü. Antalyaspor'da 35'nci dakikada Luis Franco sarı kart gören isim oldu. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı başında konuk ekip Antalyaspor'da N'dinga oyundan çıktı, yerine Sinan Gümüş dahil oldu. Kırmızı siyahlılar, maçın 53'üncü dakikasında Mats Seuntjens'in asistinde Sio ile 1-0 öne geçti.

Gençlerbirliği'nde 55'inci dakikada Zargo Toure, 64'üncü dakikada Sessegnon sarı kart gördü.

77'nci dakikada Gençlerbirliği'nde Mats oyundan çıktı, yerine İlker Karakaş oyuna dahil oldu.

Maçın 82'nci dakikasında konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Podolski'nin dokunuşuyla skora denge geldi.

88'nci dakikada Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ve Berat oyundan çıktı, yerlerine Erdem ve Rahmetullah dahil oldu.

Maçın 89'uncu dakikasında Erdem'in ortasında topla buluşan Sio, kaleye vuruş yapacağı sıra Antalyasporlu oyuncu topa elle müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler VAR kararına başvurmadı. Gençlerbirliği, pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Gençlerbirliği, sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gençlerbirliği puanını 28'e, Antalyaspor ise 27'ye yükseltti.

HABER: MERT DOKUZOĞLU