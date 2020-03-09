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Hamza Hamzaoğlu: Kolay bir maç olmayacak
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HAMZA HAMZAOĞLU: KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK

Hamza Hamzaoğlu: Kolay bir maç olmayacak

Antalyaspor karşılaşmasında önce Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.

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Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma öncesinde "Açıkçası zorlandık diyemem. Çünkü zaten bizim işimiz mevcut olan oyuncularımızla kadro oluşturmak. Dolayısıyla tabii ki sakat oyuncularımız hepsi bizim için çok değerli. Her eksik oyuncu mutlaka bize bir değer katacaktır. Biz bunlara pek takılabilecek insanlar değiliz. Oralarda takılıp kalacak pozisyonda değiliz açıkçası. Mevcutlardan en iyi kadroyu çıkarmaya çalıştığımız için çok zorlanmıyoruz kadro yaparken. Tabii 21 kişilik kadroda 8 tane aly yapımızdan yetişen oyuncumuz var. Bu da ayrıca bizi mutlu ediyor. İnşallah bunun sayısını her geçen gün daha da arttırırız. Gökhan'ı da kadroya dahil ettik. Geçen hafta antrenmanlara aldık. Bu haftada kadroya aldık. Bir fırsat bulursak hepsinide yavaş yavaş oyuna sokmak istiyoruz. Bugün zor bir maç oynayacağız Antalyaspora karşı. Kolay bir maç olmayacak. Rakibin etkili yönleri çok fazla ama bizde kendi sahamızda takım oyunumuzu ön plana çıkarıp onlara karşı etlkili olacağız." şeklinde konuştu.
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