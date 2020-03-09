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Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ilk 11'leri
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GENÇLERBİRLİĞİ-ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

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Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Başkent takımında hedef 3 puan. Gençlerbirliği, 27 puanla 11. sırada Antalyaspor ise 26 puanla 12. sırada bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şu şekilde:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Flavio

Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin
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